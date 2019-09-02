"Чувствую себя Богом": коп покатался с пивом за рулем и показал видео

Полицейский прокатился с пивом за рулем и стал "звездой". Видео сотрудник полиции Сергей Коваль распространил в сторис Instagram.

Сотрудник Приморского райотдела полиции Одессы Сергей Коваль ехал за рулем BMW с пивной бутылкой. Видео было опубликовано в сторис на его странице в Instagram.

На видео полицейский за рулем автомобиля с бутылкой в руке.

"Чувствую себя Богом", - комментирует он, отпивая глоток из бутылки.

Дата и время съемки не известны.

"Новый начальник, красивая жизнь. Модные машины. Личные водители. Но сейчас пока не о нем, сейчас о любителях пить пивко за рулем модной тачки из следственного отдела. Послушайте мечты этого Бога. Мне добавить нечего", - прокомментировал журналист общественной организации Безопасный город Юрий Головчук, который распространил видео с пьющим за рулем полицейским.

Пока официальной реакции нет.

Ранее СМИ сообщили, что в Запорожье остановили пьяного начальника отделения полиции. Правоохранитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

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