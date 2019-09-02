В здании Кабинета министров снесут стены
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет будет заниматься повышением эффективности работы правительства. Он уже дал первое распоряжение в этом направлении – снести некоторые стены в здании Кабмина, сообщает Громадське в понедельник, 2 сентября.
"У меня сложилось впечатление, что в предыдущем правительстве каждое министерство было отдельное царство. Между ними были стены, у каждого своя система. А мы работаем как одна команда на одной волне. Одно из первых поручений – снести стены, которые между проходами идут в Кабмине… Первоначально надо снести все преграды. Весь Кабмин будет работать как одна команда", – рассказал Дубилет.
По его словам, в Кабмине будут внедрены дашборды (документ с лаконично представленными статистическими данными, отчетами, элементами инфографики) и KPI (ключевые показатели эффективности) для чиновников.
"Мы хотим сделать так, чтобы абсолютно у всех руководителей всех рангов был дашборд и KPI, и все понимали, кто насколько хорошо или плохо справляется со своими задачами", – сказал Дубилет.
Он отметил, что хочет, чтобы показатели эффективности "сводились к росту ВВП, индекса счастья и других действительно существенных вещей".
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