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Новый посол Британии начала работу в Украине

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Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине, отметила Мелинда Симмонс.
Мелинда Симмонс и Елена Зеркаль
Мелинда Симмонс и Елена Зеркаль
МИД Украины

Новый посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД в понедельник, 2 сентября.

Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии, – сказала  Мелинда Симмонс.

Она подтвердила неизменную позицию правительства Британии по политической и практической поддержки Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

Со своей стороны, Елена Зеркаль поблагодарила за оказанную недавно четкую позицию официального Лондона об отсутствии на сегодня оснований для возвращения России в G7 и пригласила британскую сторону к более тесному взаимодействию в вопросе децентрализации в Украине и развития местных общин.

Cмотрите фотогалерею: Новый посол Британии начала работу в Украине

Напомним, месяц назад бывшая посол Великобритании в Украине Джудит Гоф завершила свою четырехлетнюю дипломатическую миссию и по этому случаю записала видеообращение, в котором подвела итоги работы и жизни в стране.

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Теги: Украина, Британия, МИД Украины, Лондон, фото, МИД, посол, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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