Такие разрушения происходят мгновенно, и отследить их возникновение и развитие во времени при эксплуатации невозможно, считают в Укравтодоре.

На мосту осуществляются аварийные работы по его укреплению Укравтодор

Причиной разрушения моста в Харькове на прошлой неделе стал проезд и торможение перегруженного грузового транспортного средства. Об этом сообщает Укравтодор в понедельник, 2 сентября.

Указано, что эксперты провели осмотр путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге М-18-1 (подъезд к Международному аэропорту Харьков на участке км 0+518 в Харькове).

"В результате осмотра установлено, что при проезде и торможении перегруженного грузового транспортного средства произошло разрушение части ригеля опоры вследствие среза консольной части со стороны пролета. Такие разрушения происходят мгновенно, и отследить их возникновение и развитие во времени при эксплуатации невозможно", – отметили в Укравтодоре.

Сейчас на мосту осуществляются аварийные работы по укреплению сооружения от дальнейшего разрушения. Скорость движения железнодорожного транспорта под сооружением остается ограниченной.

Cмотрите фотогалерею: В Укравтодоре назвали причину разрушения моста в Харькове

Напомним, в Харькове произошел частичный обвал автомобильного моста от рынка Лоск в направлении поселка Песочин. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Позже появилось видео разрушения моста.

Также в сети показали, как авто ездят по обрушенному мосту в Харькове.

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