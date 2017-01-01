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Пристайко провел в Берлине переговоры с главой МИД Германии

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Вадим Пристайко прибыл из Варшавы в Берлин, где примет участие в переговорах относительно предстоящей встречи в "нормандском формате".
Пристайко в Берлине
Пристайко в Берлине
facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Берлин для участия в переговорах о будущей "нормандской" встрече на высшем уровне. Об этом сообщил в Facebook Министерство иностранных дел Украины.

"Вадим Пристайко прибыл из Варшавы в Берлин, где примет участие в переговорах относительно предстоящей встречи на высшем уровне в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в МИД, визит министр начал с переговоров со своим немецким визави Хайко Маасом.

Ранее сообщалось, что Вадим Пристайко назначен министром иностранных дел.

 

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Теги: Германия, Берлин, МИД РФ, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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