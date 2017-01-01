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На Львовщине столкнулись грузовик и автобус: более 10 пострадавших

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На момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Правоохранители уточняют количество травмированных и их диагнозы.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа
Правда.іф

В городе Моршин столкнулись грузовик и маршрутный автобус. В результате ДТП более 10 человек получили телесные повреждения, сообщает управление Нацполиции во Львовской области в понедельник, 2 сентября.

"Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус Mercedes и грузовик КамАЗ. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлено более десяти человек", – говорится в сообщении.

Правоохранители уточняют количество травмированных и их диагнозы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 31 августа в Днепропетровской области маршрутка врезалась в грузовик. В результате ДТП пострадали 13 человек.

А накануне в Кривом Роге в столкновении двух легковушек погибли три человека.

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Теги: ДТП, Львовская область, авария, полиция, грузовик, автобус, пострадавшие, Моршин
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Источник: korrespondent.net

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