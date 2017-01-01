В Лефортово приняли передачи для украинских заключенных

Передачи приняли для 24 украинских моряков и 8 политзаключенных, среди которых Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клых, Гриб, Панов и Сизонович.

В московском СИЗО Лефортово приняли передачи для 32 украинских политзаключенных. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

"Только что с Виктория Ивлева (Victoria Ivleva) провели операцию по установлению личностей граждан Украины, которые находятся в СИЗО Лефортово. Принесли передачи. И их приняли, что уже само по себе является большой удачей", - написал он.

По словам Цимбалюка, передачи приняли для 24 украинских моряков и 8 политзаключенных.

"Среди них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клых, Гриб, Панов и Сизонович. Всего 32 человека. Возможно, список неполный. Также непонятно, где Сенцов", - отметил Цимбалюк.

Морякам и политзаключенным передали сигареты, шоколад, орехи, колбасу и сыр. "Еще русский пекарь Дима принес хлеб, сделанный его собственными руками", - добавил журналист.

По данным адвоката Валентина Рыбин, который занимается процессом обмена, он состоится 3 сентября.

Напомним, ночью новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что между Украиной и Россией состоялся обмен пленными и заключенными. Позже их ждали в аэропорту Киев, куда прибыл, в частности, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Однако в Офисе президента заявили, что процесс обмена все еще продолжается.

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