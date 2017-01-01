В Днепре запретили громкую музыку после 22:00

Горсовет ввел запрет на громкую музыку после 22:00 с сентября. Жители теперь могут подавать заявки на замер шума в квартире.

В Днепре горсовет ввел запрет на громкую музыку после 22:00 fakty.com.ua

В Днепре городской совет ввел запрет на громкую музыку после 22:00 с сентября. Об этом сообщил начальник инспекции по вопросам благоустройства горсовета Руслан Мороз, передают Українські Новини.

По его словам, инспекция по благоустройству по результатам замера шумов будет штрафовать попавшиеся заведения.

Также совместно с органами полиции будут изыматься усилители, колонки и прочее оборудование.

Мороз отметил, что жители города могут подавать заявки на замер шума в квартире.

Напомним, в Киеве действует запрет ночной продажи алкоголя. Решение Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в Киеве в ночное время вступило в силу 24 октября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet