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В Днепре запретили громкую музыку после 22:00

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Горсовет ввел запрет на громкую музыку после 22:00 с сентября. Жители теперь могут подавать заявки на замер шума в квартире.
В Днепре горсовет ввел запрет на громкую музыку после 22:00
В Днепре горсовет ввел запрет на громкую музыку после 22:00
fakty.com.ua

В Днепре городской совет ввел запрет на громкую музыку после 22:00 с сентября. Об этом сообщил начальник инспекции по вопросам благоустройства горсовета Руслан Мороз, передают Українські Новини.

По его словам, инспекция по благоустройству по результатам замера шумов будет штрафовать попавшиеся заведения.

Также совместно с органами полиции будут изыматься усилители, колонки и прочее оборудование.

Мороз отметил, что жители города могут подавать заявки на замер шума в квартире.

Напомним, в Киеве действует запрет ночной продажи алкоголя. Решение Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в Киеве в ночное время вступило в силу 24 октября.

 

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Теги: музыка, Днепр, горсовет, шум
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Источник: korrespondent.net

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