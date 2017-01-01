Новосад ответила на обвинения в безграмотности

Министр образования пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.



Высмеянная в социальных сетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

"Не боюсь признавать свои ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Теперь по-другому буду относиться к тому, как вести свой ФБ. Спасибо", - написала она, отметив, что рассчитывает на то, что ее будут судить по дальнейшим действиям.





Напомним, накануне Новосад опубликовала в Facebook текст на украинском языке, в котором допустила большое количество ошибок . Пользователи Сети принялись исправлять министра, некоторые назвали публикацию настоящим позором.

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