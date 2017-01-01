В Одессе за разбойные нападения задержали иностранца

Полиция задержала мужчину, которого подозревает в расстреле авто на трассе и вооруженном ограблении почтового отделения.

Правоохранители задержали в Одесской области иностранца, которого подозревают в расстреле авто на трассе и вооруженном ограблении почты. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает пресс-служба полиции области.

Так, в августе в Одессе вооруженный ружьем мужчина обстрелял на трассе Mitsubishi Pajero, которое было припарковано на обочине. Водитель получил ранения.

А через несколько часов мужчина совершил разбойное нападение на почтовое отделение в селе Нерубайское. Угрожая работнику учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 000 гривен и с места происшествия скрылся.

"Злоумышленник был задержан. Он оказался 39-летним гражданином соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о покушении на убийство и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, решается вопрос о предъявлении злоумышленнику подозрения по статье о разбое.

Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, - до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Белой Церкви мужчина пытался застрелить продавщицу, которая не продала ему алкоголь. Ее спасла неисправность патрона в пистолете злоумышленника.

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