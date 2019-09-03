В Минсоцполитики подсчитали переселенцев с Донбасса и Крыма

На учете Министерства социальной политики пребывает чуть менее полтора миллиона украинцев, выехавших из временно оккупированных территорий.

В Украине по состоянию на понедельник, 2 сентября, насчитывалось 1 405 184 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"По состоянию на 2 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взято на учет 1 405 184 переселенца с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

К слову, в октябре прошлого года на учете находится 1 522 743 внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось, более половине внутренне перемещенных лиц денег хватает только на питание, или даже на питании они вынуждены экономить.

Названо число переселенцев из Крыма и Севастополя

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