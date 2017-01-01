Итоги 2 сентября: Приказы Зеленского, обещания Гончарука

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент раздал поручения, а премьер пообещал экономическое чудо. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Министр образования ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в социальных сетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

“Не боюсь признавать свои ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Теперь по-другому буду относиться к тому, как вести свой ФБ. Спасибо“, - написала она, отметив, что рассчитывает на то, что ее будут судить по дальнейшим действиям.

Новый глава ГПУ уволил главного военного прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Кроме того, приказом Матиос исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам

Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями правительства, парламента и силовых ведомств раздал ряд поручений, а также пообещал быстро провести “горячие“ реформы, для которых, по его мнению, есть политическая воля всех ветвей власти.

Премьер пообещал рост экономики на 40% за пять лет

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в ближайшие пять лет экономика Украины вырастет на 40%.

“Основные цели, которые поставлены перед правительством, - это, первое, экономический рост. Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины выросла в последующие 5 лет минимум на 40%“, - сказал он.

В московском СИЗО приняли передачи для украинских моряков

В московском СИЗО Лефортово приняли передачи для 32 украинских политзаключенных. “Только что с Виктория Ивлева (Victoria Ivleva) провели операцию по установлению личностей граждан Украины, которые находятся в СИЗО Лефортово. Принесли передачи. И их приняли, что уже само по себе является большой удачей“, - сообщил журналист Роман Цимбалюк

По его словам, передачи приняли для 24 украинских моряков и 8 политзаключенных.

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