Стали известны результаты "нормандской встречи"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, о чем в течение восьми часов говорили политические советники президентов четырех стран.

На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников, которая состоялась в понедельник в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает во вторник, 3 сентября, Укринформ.

Отмечается, что Вадим Пристайко на встрече выступал в роли советника президента, а переговоры длились почти восемь часов.

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"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех четырех сторон, он раскрыть не может.

Впрочем, среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.

"Именно поэтому мы собираемся довести до завершения этот процесс разведения", - сказал Пристайко.

Для этого, по его словам, надо сделать известные шаги: прекратить стрелять, подождать семь дней, чтобы убедиться, что нет непосредственной угрозы обстрелов, и потом разводить - отвести вооружение и людей, сделать коридор, чтобы начать разминирование, снимать фортификационные сооружения, возобновлять дороги. Эта процедура прописана, но все это время она не соблюдалась, отметил министр. Ради достижения конкретного прогресса было решено вложить пока что все усилия в Станице Луганской вместо всех трех участков, начать восстанавливать там мост.

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О дате саммита четверки пока тоже говорить рано. Лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники. По мнению Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.

Советники не говорили об обмене заложниками и пленными, оставив этот вопрос в соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы; о миротворческой миссии на Донбассе; о "Дорожной карте" выполнения Минских договоренностей, которую было договорено разработать во время последнего саммита в осени 2016 года.

"К большому сожалению, те значительные усилия, которые были вложены в подготовку "Дорожной карты", не оправдались", - констатировал Пристайко.

Он подчеркнул, что команда президента Зеленского намерен "завершить войну как можно скорее".

Накануне вечером сообщалось, что Пристайко провел в Берлине переговоры с главой МИД Германии.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

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