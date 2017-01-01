Сутки в зоне ООС: есть погибший и раненый

В понедельник противник 15 раз обстрелял позиции украинских военных. С начала текущих суток зафиксировано два обстрела.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один - получил ранения.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что обстрелы осуществлялись из запрещенных Минском артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, обстрелы зафиксированы неподалеку Водяного, Гранитного Лебединского, Новомихайловки, Талаковки, Новотроицкого, Гнутового, Красногоровки, Новотошковского, Новозвановки и Хутора Свободного.

"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня вблизи Павлополя.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в "ДНР".

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