Рада рассмотрит отмену неприкосновенности и изменение Конституции

Опубликована повестка дня работы парламента.

Верховная Рада сегодня проведет окончательное голосование за внесение изменений в Конституцию насчет депутатской неприкосновенности, а также определится по семи президентским инициативам касательно изменения Основного закона.

Об этом свидетельствует план работы парламента на 3 сентября, опубликованный на сайте ВРУ.

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Народные депутаты зарегистрируются в сессионном зале около 10:00 утра. Следующие полчаса отведены для принесения присяги новыми народными избранниками, а также для объявлений, заявлений и сообщений от фракций и групп.

Вопрос отмены депутатской неприкосновенности - первый на рассмотрении Верховной Рады. Напомним, для окончательного внесения изменений в Конституцию нужно не менее 300 голосов народных депутатов.

Затем парламентарии проголосуют за направление в Конституционный суд еще семи законодательных инициатив президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Основной закон.

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Речь идет об отмене адвокатской монополии; правах президента образовывать регулярные органы и назначать директоров НАБУ и ГБР; предоставлении народу законодательной инициативы, назначении уполномоченных Верховной Рады; уменьшении количества нардепов с 450 до 300; прекращении депутатских полномочий из-за кнопкодавства и прогулов; правах Верховной Рады создавать вспомогательные органы.

В течение трех дней до конца недели народные депутаты планируют работать в комитетах, фракциях и группах.

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