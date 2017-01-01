Порошенко сегодня снова допросят в ГБР
Пятого президента Украины Петра Порошенко вызвали на очередной допрос в Государственное бюро расследований. Политик должен явиться к следователям ведомства сегодня, 3 сентября.
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Об этом сообщает издание Главком.
По предварительной информации, у стен здания Государственного бюро расследований планируется проведение акции “Зачем миллиардер отобрал базу отдыха в слепых?”. Ее участники требуют расследовать уголовное производство против Порошенко по факту захвата базы отдыха Украинского общества слепых “Ивушка”.
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К слову, недавно ГБР разрешили допросить Порошенко с помощью детектора лжи.
Напомним, Порошенко в третий раз зовут на допрос по Мальдивам. Ранее Порошенко не каждый раз являлся на допросы, так как летал за границу и участвовал в выборах.
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