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Порошенко сегодня снова допросят в ГБР

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Пятый президент должен явиться на очередной допрос.
Порошенко должен явиться на допрос в ГБР
Порошенко должен явиться на допрос в ГБР
EPA/UPG

Пятого президента Украины Петра Порошенко вызвали на очередной допрос в Государственное бюро расследований. Политик должен явиться к следователям ведомства сегодня, 3 сентября.

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Об этом сообщает издание Главком.

По предварительной информации, у стен здания Государственного бюро расследований планируется проведение акции “Зачем миллиардер отобрал базу отдыха в слепых?”. Ее участники требуют расследовать уголовное производство против Порошенко по факту захвата базы отдыха Украинского общества слепых “Ивушка”. 

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К слову, недавно ГБР разрешили допросить Порошенко с помощью детектора лжи.

Напомним, Порошенко в третий раз зовут на допрос по Мальдивам. Ранее Порошенко не каждый раз являлся на допросы, так как летал за границу и участвовал в выборах.

 

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Теги: Порошенко, допрос, ГБР, акция протеста
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