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В "ДНР" задержана предательница Украины, ставшая главарем боевиков

Комментариев: 1
Пользователи соцсетей активно комментируют задержание.
В "ДНР" задержана предательница Украины, ставшая главарем боевиков
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Фото 1/4
  • Ольга Качура - командир реактивного дивизиона так называемой "3 омсбр 1 АК ДНР"
  • Ольга Качура - командир реактивного дивизиона так называемой "3 омсбр 1 АК ДНР"
  • Ольга Качура - командир реактивного дивизиона так называемой "3 омсбр 1 АК ДНР"
  • Ольга Качура - командир реактивного дивизиона так называемой "3 омсбр 1 АК ДНР"
В "ДНР" задержана предательница Украины, ставшая главарем боевиков
Ольга Качура - командир реактивного дивизиона так называемой "3 омсбр 1 АК ДНР"
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Бывшая подполковник украинской милиции, Ольга Качура, которая в начале вооруженного конфликта на Донбассе перешла на сторону сепаратистов, находится под стражей.

Об этом сообщает паблик “Новая Горловка“ в социальных сетях.

“Оля на баланде. Деталей, увы, нет“, — сообщил источник.

Как известно, в 2019 году Качура получила паспорт гражданина Российской Федерации.

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В комментариях пользователи уже активно обсуждают неожиданное задержание предательницы родины.

Как сообщалось 23 февраля, в РФ начались аресты наемников-“енотов“, воевавших на Донбассе.

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Теги: "ДНР", предатель, задержания
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Комментариев (1)
Зарин_и_Зоман    03.09.2019, 10:17
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Какая симпатичная барышня! ))
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