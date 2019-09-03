В "ДНР" задержана предательница Украины, ставшая главарем боевиков
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Бывшая подполковник украинской милиции, Ольга Качура, которая в начале вооруженного конфликта на Донбассе перешла на сторону сепаратистов, находится под стражей.
Об этом сообщает паблик “Новая Горловка“ в социальных сетях.
“Оля на баланде. Деталей, увы, нет“, — сообщил источник.
Как известно, в 2019 году Качура получила паспорт гражданина Российской Федерации.
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В комментариях пользователи уже активно обсуждают неожиданное задержание предательницы родины.
Как сообщалось 23 февраля, в РФ начались аресты наемников-“енотов“, воевавших на Донбассе.
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