Тело на свалке: Полиция арестовала подозреваемого в громком убийстве

Преступника, который убил и бросил на свалку тело 40-летней женщины, задержали.

Полиция города Лозовая задержала подозреваемого в убийстве 40-летней местной жительницы, тело которой нашли на свалке. Об этом передает ТРК Сигма, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Сообщается, что подозреваемым оказался 54-летний местный житель, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за хулиганство.

Погибшая проживала на 5 микрорайоне Лозовой и работала в местном кафе. В ту злополучную ночь она возвращалась с работы домой. По информации правоохранителей, убийство произошло 2 сентября около 3 часов утра за жилым домом. Там нашли вещи женщины и кровавые следы.

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Убийца перерезал жертве горло, перетащил через двор и бросил в мусорный бак. Жители дома, возле которого произошло преступление, рассказали, что ночью крепко спали, и поэтому криков женщины не слышали.

Местные жители уверяют, что погибшая была приветливой, воспитанной, приятной и совсем не конфликтной. У нее остались мама и брат.

Напомним, на свалке под Харьковом нашли труп женщины с перерезанным горлом. На месте работает следственно-оперативная группа.

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