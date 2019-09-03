Рада начала работу с обсуждения Конституции: онлайн-трансляция

Сейчас в парламенте проходит обсуждение отмены неприкосновенности и президентских инициатив.

Депутаты начали свою работу со споров о предложениях новой власти пресс-служба ВР

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Верховная Рада начала свою работу во вторник. Как уже писал bigmir.net, в планы парламента входит голосование за внесение изменений в Конституцию насчет депутатской неприкосновенности.

Кроме того, депутаты рассмотрят семь законов от президента об изменениях в Конституцию.

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Вопрос отмены депутатской неприкосновенности - первый на рассмотрении Верховной Рады. Для принятия решения нужно не менее 300 голосов народных депутатов.

Затем парламентарии проголосуют за направление в Конституционный суд еще семи законодательных инициатив Зеленского о внесении изменений в Основной закон.

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Речь идет об отмене адвокатской монополии; правах президента образовывать регулярные органы и назначать директоров НАБУ и ГБР; предоставлении народу законодательной инициативы.

Также депутаты рассмотрят назначение уполномоченных Верховной Рады; уменьшение количества нардепов с 450 до 300; прекращение депутатских полномочий из-за кнопкодавства и прогулов; права Верховной Рады создавать вспомогательные органы.

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