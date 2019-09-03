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Рада начала работу с обсуждения Конституции: онлайн-трансляция

Комментариев: 1
Сейчас в парламенте проходит обсуждение отмены неприкосновенности и президентских инициатив.
Депутаты начали свою работу со споров о предложениях новой власти
Депутаты начали свою работу со споров о предложениях новой власти
пресс-служба ВР

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Верховная Рада начала свою работу во вторник. Как уже писал bigmir.net, в планы парламента входит голосование за внесение изменений в Конституцию насчет депутатской неприкосновенности.

Кроме того, депутаты рассмотрят семь законов от президента об изменениях в Конституцию.  

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Вопрос отмены депутатской неприкосновенности - первый на рассмотрении Верховной Рады. Для принятия решения нужно не менее 300 голосов народных депутатов.

Затем парламентарии проголосуют за направление в Конституционный суд еще семи законодательных инициатив Зеленского о внесении изменений в Основной закон.

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Речь идет об отмене адвокатской монополии; правах президента образовывать регулярные органы и назначать директоров НАБУ и ГБР; предоставлении народу законодательной инициативы.

Также депутаты рассмотрят назначение уполномоченных Верховной Рады; уменьшение количества нардепов с 450 до 300; прекращение депутатских полномочий из-за кнопкодавства и прогулов; права Верховной Рады создавать вспомогательные органы.

Ранее Разумков оценил первое заседание Верховной Рады.

 

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Теги: Рада, депутаты, законы, Зеленский, Конституция
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Комментариев (1)
Хулиганка*    03.09.2019, 11:50
Оценка:  0
Хулиганка*
Эти новые слуги хоть читали Конституцию?
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