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ГБР открыло дело против Парубия

Комментариев: 4
Бюро расследует вероятное препятствование бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.
ГБР взялось за Парубия
ГБР взялось за Парубия
facebook.com/andriy.parubiy

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на ответ ведомства.

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Дело против Парубия было открыто по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

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Его открыли 20 августа этого года согласно решению суда. Продолжается досудебное расследование по этому делу. Детали в ГБР разглашать не стали, ссылаясь на то, что утечка информации может негативно отразиться на ходе расследования.

Документ
Документ
ukranews

Напомним, в ГБР рассказали о вымогателях от имени Зеленского. Мошенников задержали при получении части суммы в 250 тысяч долларов в здании напротив Офиса президента.

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Теги: ГБР, Парубий, уголовное дело
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Комментариев (4)
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lusyika    03.09.2019, 11:43
Оценка:  -1
lusyika
Коту знов немає що робити????? Ото вже блищатимуть...і світла не треба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Woodbrother    03.09.2019, 11:07
Оценка:  +1
Woodbrother
Труба превратил ГБР в ведомство сведения политических счетов. И все это делается за государственные деньги.
Такое ведомство никому неи нужно. Пора его разогнать.
ПНХ    03.09.2019, 11:14
Оценка:  -2
ПНХ
конечно разгони)))))
ПНХ    03.09.2019, 11:45
Оценка:  0
ПНХ
че eбало завалил? пиздyй разгонять, хуило eбаное!
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