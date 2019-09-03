ГБР открыло дело против Парубия

Бюро расследует вероятное препятствование бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на ответ ведомства.

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Дело против Парубия было открыто по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

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Его открыли 20 августа этого года согласно решению суда. Продолжается досудебное расследование по этому делу. Детали в ГБР разглашать не стали, ссылаясь на то, что утечка информации может негативно отразиться на ходе расследования.

Документ ukranews

Напомним, в ГБР рассказали о вымогателях от имени Зеленского. Мошенников задержали при получении части суммы в 250 тысяч долларов в здании напротив Офиса президента.

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