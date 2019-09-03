Зеленский приехал в Раду, депутаты снова работают до ночи

Парламент принял решение рассмотреть все вопросы повестки дня и только потом разойтись.

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Президент Владимир Зеленский прибыл на открытие второй сессии Верховной Рады девятого созыва.

На утреннем пленарном заседании зарегистрировались 393 нардепа. После этого спикер Дмитрий Разумков объявил вторую сессию открытой. На заседание также прибыли премьер Алексей Гончарук с членами Кабмина. Вскоре министров отпустили, так как у них рабочий день.

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В начале заседания с трибуны присягу народного депутата принесли Сергей Ларин (представитель политической партии ОПЗЖ. Кроме того, это же сделали новые депутаты от “Слуги народа“ Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина, Ольга Руденко.

Кроме того, депутаты сегодня, как и 28 августа, приняли решение работать до упора - то есть после 18:00 до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня 3 сентября.

Напомним, Рада сегодня рассмотрит отмену неприкосновенности и другие изменения в Конституцию от президента.

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