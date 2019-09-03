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Гончарук назвал два ключевых фактора роста украинской экономики

Комментариев: 3
Кабмин планирует уменьшить роль государства в экономике.
Премьер-министр выступил в эфире одного из телеканалов
Премьер-министр выступил в эфире одного из телеканалов
kmu.gov.ua

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Кабинет министров планирует обеспечить рост украинской экономики в ближайшие годы за счет притока прямых иностранных инвестиций и увеличения продуктивности труда.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Униан.

"Два основных фактора являются причинами экономического роста - продуктивность труда и прямые иностранные инвестиции. Это два ключевых фактора, на которых мы сосредоточимся", - сказал он.

По словам премьера, увеличивать продуктивность труда нужно за счет образования и технологий, поэтому государство будет поддерживать эти направления.

Что касается притока инвестиций, то, как отметил Гончарук, его не стоит ждать стране, в которой не действует система защиты права собственности. Потому государство должно побороть ряд негативных явлений, в первую очередь - рейдерство.

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Кроме этого, Кабмин планирует уменьшить роль государства в экономике, чтобы создать конкурентную среду. Помочь в этом должна приватизация. Открытым остается вопрос удешевления стоимости кредитных ресурсов для населения и бизнеса.

Как сообщалось 2 августа, в Украине для борьбы с рейдерством со стороны правительства будет использоваться два нововведения.

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Теги: Гончарук, Кабмин, экономика, инвестиции
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Комментариев (3)
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ЧІК-2005    03.09.2019, 11:45
Оценка:  0
ЧІК-2005
без зменьшеня налогообложения вже нічого не получеться.у підприемств вимиті попередниками ресурси. треба надати можливість їх поновити а це тільки якшо убрати пдв та ще ряд налогов які стримують промисловість україни.також зменшити вартісь енергоносіїв
Peyot    03.09.2019, 11:21
Оценка:  0
Peyot
Закрытие всей инфы о правителсьвте и персонализация всех средств связи населением? конченые зеленые диктаторы! Будете гореть на покрышках под радой !
Брюква_и_Клюква    03.09.2019, 11:18
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Тут даже гадать не нужно, в чьих ручках окажется приватизированная бОльшая часть экономики.
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