Гончарук назвал два ключевых фактора роста украинской экономики
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Кабинет министров планирует обеспечить рост украинской экономики в ближайшие годы за счет притока прямых иностранных инвестиций и увеличения продуктивности труда.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Униан.
"Два основных фактора являются причинами экономического роста - продуктивность труда и прямые иностранные инвестиции. Это два ключевых фактора, на которых мы сосредоточимся", - сказал он.
По словам премьера, увеличивать продуктивность труда нужно за счет образования и технологий, поэтому государство будет поддерживать эти направления.
Что касается притока инвестиций, то, как отметил Гончарук, его не стоит ждать стране, в которой не действует система защиты права собственности. Потому государство должно побороть ряд негативных явлений, в первую очередь - рейдерство.
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Кроме этого, Кабмин планирует уменьшить роль государства в экономике, чтобы создать конкурентную среду. Помочь в этом должна приватизация. Открытым остается вопрос удешевления стоимости кредитных ресурсов для населения и бизнеса.
Как сообщалось 2 августа, в Украине для борьбы с рейдерством со стороны правительства будет использоваться два нововведения.
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