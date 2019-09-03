Гончарук назвал два ключевых фактора роста украинской экономики

Кабмин планирует уменьшить роль государства в экономике.

Премьер-министр выступил в эфире одного из телеканалов kmu.gov.ua

Читай также: У Зеленского есть 70 законопроектов по инвестициям

Кабинет министров планирует обеспечить рост украинской экономики в ближайшие годы за счет притока прямых иностранных инвестиций и увеличения продуктивности труда.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Униан.

"Два основных фактора являются причинами экономического роста - продуктивность труда и прямые иностранные инвестиции. Это два ключевых фактора, на которых мы сосредоточимся", - сказал он.

По словам премьера, увеличивать продуктивность труда нужно за счет образования и технологий, поэтому государство будет поддерживать эти направления.

Что касается притока инвестиций, то, как отметил Гончарук, его не стоит ждать стране, в которой не действует система защиты права собственности. Потому государство должно побороть ряд негативных явлений, в первую очередь - рейдерство.

Читай также: Бюджет, игорный бизнес, янтарь: что Зеленский поручил Кабмину, ВР и силовикам

Кроме этого, Кабмин планирует уменьшить роль государства в экономике, чтобы создать конкурентную среду. Помочь в этом должна приватизация. Открытым остается вопрос удешевления стоимости кредитных ресурсов для населения и бизнеса.

Как сообщалось 2 августа, в Украине для борьбы с рейдерством со стороны правительства будет использоваться два нововведения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.