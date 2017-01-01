"Гаджету пора на свалку": Зе призвал Раду отключить "вечный двигатель" иммунитета

Президент подчеркнул, что политический иммунитет депутатам оставят, но не криминальный.

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Президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с призывом отменить депутатскую неприкосновенность. При этом он призвал депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича не отвлекаться от темы того закона, который рассматривается в ВР.

Последний с трибуны предупредил об опасности свободного рынка земли в Украине. "В первую очередь, я хотел бы обратиться к Рабиновичу. Рассматривается вопрос неприкосновенности депутатов, а не неприкосновенности земли. Хочу просто напомнить", - подчеркнул президент.

"Говорят, что наша наука в плачевном состоянии. Украинские депутаты сделали просто гениальное открытие - изобрели вечный двигатель политической жизни", - говорит Зеленский.

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"Сначала они обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование. Потом забывают об этом. А потом на следующих выборах депутатам снова есть что обещать. Этому гаджету пора отправиться на свалку истории", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что вчера отдельные депутаты уже хотели сорвать голосование. "Граждане увидят, кто это, когда увидят результаты голосования, где напротив их фамилии будет стоять, к сожалению, "против", - пояснил он.

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При этом президент подчеркнул, что индемнитет депутата сохраняется. "Депутаты не будут нести ответственности за политическое решение. Речь идет о криминальной ответственности. Если депутат сбивает человек, лоббирует производство бурштина - он должен нести ответственность", - призвал он.

"Парламент - не малина, где можно пять лет прятаться от отвественности", - подчеркнул Зеленский. В таких странах, как Канада, Австрия и еще ряде стран нет криминального иммунитета, добавил президент.

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"Просто сделайте то, что вы обещали столько лет. Этого требует 90% граждан Украины. Я не советую проверять вживую, сколько из них придет завтра под ВР. Я верю в вас, я верю в партию "Слуга народа", - заверил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский приехал в Раду, а депутаты снова решили работать до ночи.

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