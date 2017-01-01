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Труп с запиской: Под Киевом нашли тело в обстрелянном авто

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Возле тела мужчины была предсмертная записка.
Полицейские подозревают самоубийство
Полицейские подозревают самоубийство
npu.gov.ua

В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района обнаружили обстрелянный автомобиль с телом мужчины. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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О находке сообщил местный житель. На место события сразу же приехала следственно-оперативная группа. 

Во время проведения следственных действий было установлено, что в салоне автомобиля находится труп мужчины лет 50-ти, оружие и предсмертная записка.

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По факту убийства мужчины в автомобиле полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Дальнейшие следственные действия продолжаются.

Напомним, задержан мужчина, расстрелявший авто на трассе Киев-Одесса. Полиция задержала мужчину, расстрелявшего внедорожник на трассе Киев-Одесса. Злоумышленник также ограбил отделение Новой почты.

 

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Теги: обстрел, тело, записка, самоубийство
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