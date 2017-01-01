Под Днепром изъяли наркотики на полмиллиона гривен

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Днепропетровской области сотрудники уголовного розыска задокументировали факт распространения опия ацетилированного и метадона путем закладок двумя жителями города Кривой Рог.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В рамках расследования было установлено, что мужчины снимали квартиру в одной из многоэтажек по улице Ватутина в городе Павлоград.

2 августа во время обыска оперативники Павлоградского ОП обнаружили приготовленные для распространения наркотики - опий ацетилированный и метадон. Наркотические вещества изъяли и направили на экспертизу. На “черном рынке“ изъятые наркотические вещества стоят почти полмиллиона гривен.

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Личности мужчин установлены - ими оказались 21 и 38-летние жители Кривого Рога. Один из мужчин уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления. По указанным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злоумышленников задержали. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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