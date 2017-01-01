Кабмин переименовал четыре министерства и создал два новых

Правительство создало Министерство цифровой трансформации и Министерство культуры, молодежи и спорта.

Кабинет министров утвердил свою новую структуру, переименовав четыре министерства и создав два новых. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №829, обнародованное во вторник, 3 сентября.

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Правительство переименовало Министерство регионального развития, строительства и ЖКГ в Министерство развития общин и территорий. Министерство экономического развития и торговли было переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Министерство экологии и природных ресурсов Кабмин переименовал в Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Министерство по делам ветеранов стало Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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Кабмин также создал два новых министерства: Министерство цифровой трансформации, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления; Министерство культуры, молодежи и спорта, реорганизовав Министерство информационной политики и положив на него задачи и функции, ликвидированных Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

Министерству юстиции поручено подать в недельный срок на утверждение Кабмина проекты документов о создании комиссий по реорганизации министерств.

Напомним, Гончарук назвал два ключевых фактора роста украинской экономики. Правительство разрешило министрам получить в управление министерства.

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