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Депутаты отменили свою неприкосновенность - с 2020 года

Комментариев: 13
Нардепы приняли изменения в Конституцию о снятии уголовной неприкосновенности с парламентариев.
Депутаты проголосовали за отмену неприкосновенности
Депутаты проголосовали за отмену неприкосновенности
УНИАН

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Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с народных депутатов Украины. Был принят закон №7203, который 28 августа утвердили в первом чтении.

“За“ закон в целом проголосовали“ 373 депутата. Голосва в поддержку отдали все фракции, кроме ОПЗЖ. "Слуга народа" дала 252 голоса, внефракционные - 33 голоса, Евросолидарность - 24 голоса (в том числе, за голосовал Петр Порошенко, трое нардепов "ЕС" воздержались).

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"Батькивщина" отдала 23 голоса "за", Юлия Тимошенко отсутствовала (по семейным обстоятельствам), группа "За будущее" отдала 22 голоса, "Голос" 19 голосов. 27 депутатов от ОПЗЖ не голосовали за закон, 17 - отсутствовали. Ни один нардеп не дал голос против снятия неприкосновенности.

Закон изменил 80 статью Конституции Украины, из которых исчез текст о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность. Ранее без согласия Верховной Рады их нельзя было привлечь к уголовной ответственности.

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Отметим, президент Владимир Зеленский заверил, что политическая неприкосновенность (индомнитет) у депутатов останется. Криминальная неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

 

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Теги: депутаты, Рада, иммунитет, неприкосновенность, Конституция
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Комментариев (13)
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h_a_a_r_p    03.09.2019, 13:17
Оценка:  0
h_a_a_r_p
а до 20 пей , гуляй , веселись
Адекваты    03.09.2019, 13:14
Оценка:  -1
Адекваты
Неугодным подкинут пакетик кокса в карман и готов срок))
T-REX2    03.09.2019, 13:17
Оценка:  0
T-REX2
хватит кушать каку
Бигсэм    03.09.2019, 13:09
Оценка:  +1
Бигсэм
Любопытно... Какие-то подвижки, всё-таки, происходят.
Тисс    03.09.2019, 12:36
Оценка:  +1
Тисс
Политическая неприкосновенность у депутатов должна быть. Это нормально.
То, что уголовная неприкосновенность будет снята с 2020 - скорее всего условие-уступка Вальцмана-ПоРошенко, чтобы он, Парубий, Луценко и прочая мразь смогли сбежать за границу, если люди Зеленского докажут факты их преступлений!
Зарин_и_Зоман    03.09.2019, 12:14
Оценка:  +9
Зарин_и_Зоман
То есть время подчистить хвосты всё-таки дали.
Тисс    03.09.2019, 12:37
Оценка:  +3
Тисс
Без этого банда БПП-ЕС не проголосовала бы за это изменение.
sergei77    03.09.2019, 13:01
Оценка:  +2
sergei77
ага. Дограбить недограбленное, упаковать чемоданы!
у нас все новые власти почему то давали возможность тихо уйти попередникам, даже ненавистного всем януковичу дали возможность улизнуть...
Zerorc    03.09.2019, 12:13
Оценка:  +9
Zerorc
Сколько крыс кинется через границу под новый год. Только успевай в автозак сажать.
Тисс    03.09.2019, 12:08
Оценка:  +9
Тисс
Ну наконец то!
Вальцман-ПоРошенко теперь пусть объяснит, почему он и его фракция, которая была в большинстве, не смогла это сделать за 5 (ПЯТЬ) лет!!!
Ira0956    03.09.2019, 12:13
Оценка:  -4
Ira0956
Ты напрасно радуешься ) Очень скоро эту неприкосновенность восстановят )
ПНХ    03.09.2019, 12:22
Оценка:  +3
ПНХ
думаешь? чуйка или что-то знаешь?
Ira0956    03.09.2019, 12:14
Оценка:  +1
Ira0956
Тем более, что политическая неприкосновенность (индомнитет) у депутатов останется.
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