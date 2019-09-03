Депутаты отменили свою неприкосновенность - с 2020 года

Нардепы приняли изменения в Конституцию о снятии уголовной неприкосновенности с парламентариев.

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Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с народных депутатов Украины. Был принят закон №7203, который 28 августа утвердили в первом чтении.

“За“ закон в целом проголосовали“ 373 депутата. Голосва в поддержку отдали все фракции, кроме ОПЗЖ. "Слуга народа" дала 252 голоса, внефракционные - 33 голоса, Евросолидарность - 24 голоса (в том числе, за голосовал Петр Порошенко, трое нардепов "ЕС" воздержались).

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"Батькивщина" отдала 23 голоса "за", Юлия Тимошенко отсутствовала (по семейным обстоятельствам), группа "За будущее" отдала 22 голоса, "Голос" 19 голосов. 27 депутатов от ОПЗЖ не голосовали за закон, 17 - отсутствовали. Ни один нардеп не дал голос против снятия неприкосновенности.

Закон изменил 80 статью Конституции Украины, из которых исчез текст о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность. Ранее без согласия Верховной Рады их нельзя было привлечь к уголовной ответственности.

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Отметим, президент Владимир Зеленский заверил, что политическая неприкосновенность (индомнитет) у депутатов останется. Криминальная неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

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