Мендель попросила особенный подарок на день рождения

Пресс-секретарь Зеленского озвучила подарок, который хотела бы для себя.

У пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского Юлии Мендель сегодня, 3 сентября, день рождения.

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На своей странице в Facebook Мендель опубликовала интересный пост, в котором попросила народных депутатов Верховной Рады девятого созыва подарить ей особенный подарок на день рождения.

Сделайте мне подарок - снимите уже свою неприкосновенность, - написала Мендель.

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К слову, народные избранники услышали просьбу пресс-секретаря Зеленского и, судя по последним новостям, свою депутатскую неприкосновенность сняли.

Напомним, Мендель пошутила об отдыхе Богдана. Пресс-секретарь президента намекнула на еще более элитный отдых Петра Порошенко.

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