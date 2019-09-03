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Мендель попросила особенный подарок на день рождения

Комментариев: 1
Пресс-секретарь Зеленского озвучила подарок, который хотела бы для себя.
Мендель празднует день рождения
Мендель празднует день рождения
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У пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского Юлии Мендель сегодня, 3 сентября, день рождения.

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На своей странице в Facebook Мендель опубликовала интересный пост, в котором попросила народных депутатов Верховной Рады девятого созыва подарить ей особенный подарок на день рождения.

Сделайте мне подарок - снимите уже свою неприкосновенность, - написала Мендель.

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К слову, народные избранники услышали просьбу пресс-секретаря Зеленского и, судя по последним новостям, свою депутатскую неприкосновенность сняли.

Напомним, Мендель пошутила об отдыхе Богдана. Пресс-секретарь президента намекнула на еще более элитный отдых Петра Порошенко. 

 

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Теги: Мендель, депутатская неприкосновенность, пресс-секретарь президента, день рождения
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Комментариев (1)
h_a_a_r_p    03.09.2019, 12:28
Оценка:  -1
h_a_a_r_p
а кто ты такая что бы тебе подарки делать , тем более такие ? жuдовка , к тому же страшненькая .
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