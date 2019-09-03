Допрос Порошенко перенесли: названа причина

Допрос экс-президента в ГБР перенесен на несколько часов.

Порошенко придет на допрос на 4 часа позже facebook.com/petroporoshenko

Допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований, который был запланирован на сегодня, 3 сентября, в 10 часов перенесен. Об этом сообщают Vesti с места событий.

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Допрос сегодня будет проведен, но его перенесли на 14:00 в связи с заседанием Верховной Рады, на котором должен быть присутствующим Петр Порошенко.

В 10 часов у стен ГБР уже собрались журналисты, противники и сторонники пятого президента Украины. Планировалось несколько акций протеста в связи с допросом Порошенко. Между тем, активистам и работникам медиа придется немного подождать.

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Напомним, Порошенко сегодня снова допросят в ГБР. По предварительной информации, у стен здания Государственного бюро расследований планируется проведение акции “Зачем миллиардер отобрал базу отдыха у слепых?”. Ее участники требуют расследовать уголовное производство против Порошенко по факту захвата базы отдыха Украинского общества слепых “Ивушка”.

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