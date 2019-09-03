Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Допрос Порошенко перенесли: названа причина

Комментариев: 7
Допрос экс-президента в ГБР перенесен на несколько часов.
Порошенко придет на допрос на 4 часа позже
Порошенко придет на допрос на 4 часа позже
facebook.com/petroporoshenko

Допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований, который был запланирован на сегодня, 3 сентября, в 10 часов перенесен. Об этом сообщают Vesti с места событий.

Читай также: ГБР открыло дело против Парубия

Допрос сегодня будет проведен, но его перенесли на 14:00 в связи с заседанием Верховной Рады, на котором должен быть присутствующим Петр Порошенко.

В 10 часов у стен ГБР уже собрались журналисты, противники и сторонники пятого президента Украины. Планировалось несколько акций протеста в связи с допросом Порошенко. Между тем, активистам и работникам медиа придется немного подождать.

Читай также: Коломойский и Порошенко встретились после выборов

Напомним, Порошенко сегодня снова допросят в ГБР. По предварительной информации, у стен здания Государственного бюро расследований планируется проведение акции “Зачем миллиардер отобрал базу отдыха у слепых?”. Ее участники требуют расследовать уголовное производство против Порошенко по факту захвата базы отдыха Украинского общества слепых “Ивушка”.  

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Порошенко, допрос, ВР, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
MNI1957    03.09.2019, 13:06
Оценка:  0
MNI1957
ещё пока полиграф не настроили как надо
Woodbrother    03.09.2019, 13:17
Оценка:  0
Woodbrother
Полиграф Порлиграфыч Труба настроен портным уже давно. Гнать надо в шею всю эту ГБРовскую гопкомпанию.
asfd0    03.09.2019, 12:58
Оценка:  +2
asfd0
"в связи с заседанием ...... на котором должен быть присутствующим" - действительно, заседание ВР без ворюги, казнакрада и барыги не состоялось бы.
asfd0    03.09.2019, 13:03
Оценка:  +3
asfd0
Раз он так занят, перенесите допрос на 2 часа ....ночи.
Сеемма    03.09.2019, 12:50
Оценка:  +3
Сеемма
Отобрал базу отдыха у слепых. Какие вы мелочные.
Woodbrother    03.09.2019, 13:18
Оценка:  0
Woodbrother
Это сказки Трубы на ночь глядя, как и убийство своего мифического брата, как и вся остальная грязь, что льет на Пороха эта фуфельно-клоунская власть.
T-REX2    03.09.2019, 12:35
Оценка:  +6
T-REX2
хряка на колбасу
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь