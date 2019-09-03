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В херсонском Гидропарке нашли труп

Комментариев: 2
Тело женщины было найдено на берегу.
Полиция ведет расследование
Полиция ведет расследование
hr.npu.gov.ua

В Херсоне полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области.

Сегодня в “Единый центр 102” полиции области примерно в 06:40 поступило сообщение, что в Херсоне в Гидропарке возле воды лежит тело женщины с телесными повреждениями. Полицейские работают над установлением лица погибшей. Причина смерти женщины станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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“Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции и следователи из областного главка полиции. Проводится тщательный осмотр места обнаружения тела, отрабатывается прилегающая территория с целью установления возможных свидетелей и очевидцев происшествия”, — сообщили в полиции.

Как сообщалось 3 сентября, полиция города Лозовая задержала подозреваемого в убийстве 40-летней местной жительницы, тело которой нашли на свалке.

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Теги: смерть, Херсон, труп, убийство
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Комментариев (2)
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COZEL    03.09.2019, 13:14
Оценка:  0
COZEL
ШОТО ТРУПОВ МНОГО, НЕ АДЕКВАТНЫХ, ВСПЫШКИ НА СВЕТИЛЕ ИЛИ КАК)))))))
Брюква_и_Клюква    03.09.2019, 12:31
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
"над установлением лица погибшей" Какие феерические идиоты!
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