В херсонском Гидропарке нашли труп

Тело женщины было найдено на берегу.

В Херсоне полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области.

Сегодня в “Единый центр 102” полиции области примерно в 06:40 поступило сообщение, что в Херсоне в Гидропарке возле воды лежит тело женщины с телесными повреждениями. Полицейские работают над установлением лица погибшей. Причина смерти женщины станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Читай также: Труп с запиской: Под Киевом нашли тело в обстрелянном авто

“Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции и следователи из областного главка полиции. Проводится тщательный осмотр места обнаружения тела, отрабатывается прилегающая территория с целью установления возможных свидетелей и очевидцев происшествия”, — сообщили в полиции.

Как сообщалось 3 сентября, полиция города Лозовая задержала подозреваемого в убийстве 40-летней местной жительницы, тело которой нашли на свалке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.