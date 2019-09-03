Убытки от аннексии Крыма Россией составляют 1,8 трлн грн

Последние подсчеты обнародовала прокуратура Крыма.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года EPA/UPG

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Убытки Украины от аннексии Крыма Россией составляют 1,8 триллиона гривен.

Об этом сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым на запрос "УНН".

"Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетом, проведенного ОАО "Гильдия оценщиков Украины", размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым, составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн грн", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что убытки охватывают ограничения доступа к использованию имущества, нарушение имущественных прав Украины.

"Прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в ряде уголовных производств по фактам незаконного захвата на временно оккупированной территории полуострова Крым государственного имущества по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны - ред.)", - добавили в прокуратуре.

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Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года на то время президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. РФ отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Как сообщалось 2 сентября, стало известно, сколько предприятий РФ “национализировала“ в Крыму.

Вокруг оккупированного Крыма предлагают объявить морской режимный район.

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