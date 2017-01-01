В Украине самое молодое правительство в Европе

Министры украинского Кабмина в среднем на 20 лет младше своих коллег из Италии и Испании.

Новый состав Кабинета министров Украины стал самым молодым правительством среди европейских государств.

Об этом сообщает DW во вторник, 3 сентября.

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В немецком издании подсчитали, что средний возраст новоизбранных министров составляет 39 лет. Таким образом, украинские чиновники на шесть - десять лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси. Разница в возрасте с испанскими и итальянскими министрами составляет около 20 лет.

Интересно, что средний возраст членов французского правительства - 56 лет. Это вдвое больше, чем возраст министра цифровой трансформации Михаила Федорова - ему 28 лет.

Примечательно, что Федоров, а также министр экономики Эстонии Виргиниус Синкевичус являются самыми молодыми министрами Европы.

Напомним, что ранее Гончарук закрыл заседания правительства для прессы.

Также сообщалось, что в здании Кабинета министров снесут стены.

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