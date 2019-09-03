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Пикалов: Зеленский “немножко” контролирует “Квартал”, первая леди - продолжает работать

Комментариев: 1
Актер студии сообщил детали.
Пикалов рассказал, как живет "Квартал" без Зе
Пикалов рассказал, как живет "Квартал" без Зе
УП

Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского Елена Зеленская продолжает работать в "Квартале 95". Она, как и перед президентством мужа, находится в составе авторской группы.

Об этом рассказал актер Александр Пикалов в ходе интервью Украинской правде.

Она и сейчас работает. Мы сейчас пишем "Женский квартал", готовим новый концерт, - рассказал Пикалов.

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Кроме того, актер отметил, что характер Елены Зеленской после того, как она стала первой леди страны, никак не изменился. Единственное, что заметили все - семье Зеленский очень сложно потому, что о них “много пишут, говорят, кричат”. 

Между тем, Елена Зеленская из той категории людей, которые на все реагируют.

Кроме того, Пикалов рассказал, что после первого концерта “Квартала” без участия Зеленского, тот позвонил и отчитал актеров. Было несколько недоработок.

Позвонил Жене (Кошевому, - ред.), сказал: “А чего там не так, там не так?”, - уточнил актер.

Пикалов также ответил на вопрос касательно того, контролирует ли президент деятельность юмористической студии.

Немножко да, отслеживает. Ну, это же наш совместный продукт, - добавил он.

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Напомним, Зе призвал Раду отключить "вечный двигатель" иммунитета. Президент подчеркнул, что политический иммунитет депутатам оставят, но не криминальный.

 

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Теги: "Квартал", Пикалов, Зеленский, первая леди, Елена Зеленская
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Комментариев (1)
COZEL    03.09.2019, 13:09
Оценка:  0
COZEL
ФСЕ ПУТЕМ, УВАЖАЮ 95 КВАРТАЛ, ЕЩЕ С КВН, РАБОТАЙТЕ РЕБЯТА))))
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