"Закажем депутатов" и "ОККО" Шуфрича: Отмена иммунитета взорвала соцсети

Отдельные пользователи пишут, что аргумент о 90% граждан за снятие неприкосновенности - то же самое, что 95% граждан - за расстрел всех чиновников.

Социальные сети шутят про принятое с подачи Зе решение, но и радуются ему

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Решение народных депутатов снять депутатскую неприкосновенность вызвало шквал эмоций в социальных сетях. Люди одновременно поддерживают решение и шутят о нем.

Например, отдельные пользователи пишут, что аргумент о 90% граждан за снятие неприкосновенности - то же самое, что 95% граждан - за расстрел всех чиновников.

К слову, новость о снятии неприкосновенности запостил и экс-президент Петр Порошенко.

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Ранее депутаты отменили депутатскую неприкосновенность (в частности, иммунитет от привлечения к уголовной ответственности без решения ВР) с 2020 года.

"За" проголосовали 373 депутата. Против не было ни одного голоса, закон поддержали все фракции, крое ОПЗЖ. Последние не дали ни одного голоса "за", при этом 17 депутатов вообще отсутствовали в парламенте.

Не было и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко - по семейным обстоятельствам, а трое представителей Евросолидарности воздержались. Порошенко голосовал "за".

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