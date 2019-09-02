В Запорожье на долгий срок закрыли аэропорт

Стала известна причина закрытия аэропорта.

Аэропорт “Запорожье“ полностью закрыли на прием и отправку самолетов в связи с проведением капитального ремонта.

Об этом сообщает Avianews.

Читай также: Черкасский аэропорт срежет и продаст асфальт для погашения долгов по зарплате

В период ремонта, который продлится до 15 октября, не будут работать основная взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием и грунтовая полоса. Последняя – использовалась во время ремонтов в 2017 и 2018 годах.

Ремонтные работы осуществит компания “Онур Конструкцион Интернешнл“. Во время торгов фирма предложила наименьшую сумму в размере 308,95 миллионов гривен. Изначально на торгах объявили стоимость ремонта почти 402 миллиона гривен.

По условиям тендера, компания должна снять часть асфальтобетонного покрытия с рулежной дорожки №1 и перрона и вырезать бетонные конструкции с полосы. После этого подрядчику необходимо нанести новый асфальтобетон и цементобетон вместо демонтированных поверхностей и по завершению работ нанести новую разметку.

В связи с проведением ремонта все рейсы в аэропорту отменили. В Запорожье из Стамбула временно не будут летать авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines, МАУ из Киева, “Мотор Сич“ в Киев, Минск и Бургас, а LOT – из Варшавы.

Как сообщалось в январе, Измаильский аэропорт после 10-летнего перерыва возобновит работу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.