"Простой человек не поймет": ОПЗЖ обжалует отмену иммунитета в КСУ

Оппозиционеры грозятся подать представление в Конституционный суд на следующей неделе.

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Во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" предполагают, что обжалуют снятие неприкосновенности с депутатов в Конституционном суде, пишет УП.

"Думаю, на следующей неделе", - отметил депутат Василий Нимченко. Депутат Виктор Черный добавил, что фракция ОПЗЖ очень дружная, и потому решение будет принято на заседании фракции.

"Если такое решение будет принято, то мы, конечно, же подпишем представление на рассмотрение КС относительно принятия этого законопроекта. Пока такого решения нет, но оно, возможно, будет", - говорит Черный.

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Депутаты от "ОПЗЖ" утверждают, что решение было принято с нарушением регламента Верховной Рады. В частности, по словам Нимченко, проект направляли в комитет для доработки, но документ не был доработан.

В свою очередь, Черный не стал уточнять, какие именно нормы были нарушены во время голосования, отметив, что их было много, но "простой человек этого не поймет".

Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков заявил, что для отмены закона об отмене неприкосновенности депутатов повода нет.

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