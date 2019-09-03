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Тимошенко не явилась в Раду: в семье политика случилось горе

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Коллега Тимошенко сообщил о горе в семье политика.
В семье Тимошенко случилось горе
В семье Тимошенко случилось горе
facebook.com/YuliaTymoshenko

Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко не явилась на заседание Верховной Рады Украины, на котором сегодня проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности, из-за семейной драмы. 

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Об этом журналистам в кулуарах парламента рассказал Валентин Наливайченко, передает РБК-Украина.

Нардеп не стал ничего уточнять, но признался, что лидерка “Батькивщины” отсутствовала из-за уважительной причины, о которой расскажет сама, если захочет.

Насколько мы знаем, мы сочувствуем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наше искреннее сочувствие. Я думаю, она сама расскажет. Но сегодня... Такая жизнь. Она, к сожалению... Каждого из нас не обходит…, - сказал Наливайченко.

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Напомним, депутаты отменили свою неприкосновенность - с 2020 года. Нардепы приняли изменения в Конституцию о снятии уголовной неприкосновенности с парламентариев. 

 

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Теги: Тимошенко, горе, трагедия, отсутствие в Раде
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Комментариев (1)
Ira0956    03.09.2019, 14:49
Оценка:  +1
Ira0956
Простите, о чем новость??? "Что-то знаем, но не скажем".
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