Новый министр заявил, что готов стать донором органов

Новый министр культуры, молодежи и спорта публично поддержал развитие трансплантологии и заявил о готовности стать донором.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский первым из министров нового Кабмина публично высказался о готовности стать донором. Об этом сообщает Украинская правда во вторник, 3 сентября.

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Соответствующее высказывание прозвучало на встрече по разработке гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций.

Стоит отметить, что Бородянский сам поставил такой вопрос присутствующим.

Если мы будем в состоянии, когда больше не сможем жить, готовы будем отдать свои органы, чтобы спасти других? - спросил министр, и вместе с ним руку подняли 21 человек из 24.

Видео и благоприятный пост с заявлением министра опубликовала основательница ОО Всеукраинская платформа донорства iDonor Ирина Заславец.

Я бы мечтала о том, чтобы каждый из членов Кабинета министров Украины сказал то же. Чтобы поддержка трансплантологии, жертвенность стали обычной историей, о которой бы мы не обсуждали, если бы у нас не рождались эти мифические глупые мифы о черных трансплантологах, о торговле органами и другой бред, - сказала она.

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Напомним, Гончарук представил новый Кабмин. В новом Кабмине несмотря на протесты министром внутренних дел останется Арсен Аваков. Министр финансов предыдущего правительства Оксана Маркарова также останется на своей должности.

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