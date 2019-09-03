"Не переключайтесь!": Зе пообещал украинцам еще больше "невозможного"

Президент прокомментировал отмену неприкосновенности народными депутатами.

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на отмене неприкосновенности невозможное, которое он обещал всем украинцам, не заканчивается. Так он в своем Facebook прокомментировал голосование депутатов за отмену своего иммунитета с 2020 года.

"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмену депутатской неприкосновенности", - подчеркнул он.

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"Спасибо фракции партии "Слуга народа". Спасибо также другим фракциям, которые выполнили обещанное своим избирателям. Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде", - добавил Зеленский.

Он добавил, что сегодня "слуги" доказали, что не подведут людей. "Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкасаемых". Но это только начало. Мы строим новую Украину, не переключайтесь!", - призвал президент.

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Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков заявил, что не видит повода подавать представление в КСУ об отмене неприкосновенности.

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