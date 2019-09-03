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"Не переключайтесь!": Зе пообещал украинцам еще больше "невозможного"

Комментариев: 8
Президент прокомментировал отмену неприкосновенности народными депутатами.
Президент поблагодарил украинцев, которые в него поверили
Президент поблагодарил украинцев, которые в него поверили
Facebook Владимира Зеленского

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на отмене неприкосновенности невозможное, которое он обещал всем украинцам, не заканчивается. Так он в своем Facebook прокомментировал голосование депутатов за отмену своего иммунитета с 2020 года.

"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмену депутатской неприкосновенности", - подчеркнул он.

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"Спасибо фракции партии "Слуга народа". Спасибо также другим фракциям, которые выполнили обещанное своим избирателям. Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде", - добавил Зеленский.

Он добавил, что сегодня "слуги" доказали, что не подведут людей. "Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкасаемых". Но это только начало. Мы строим новую Украину, не переключайтесь!", - призвал президент.

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Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков заявил, что не видит повода подавать представление в КСУ об отмене неприкосновенности.

 

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Теги: Рада, депутаты, неприкосновенность, отмена, закон
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Комментариев (9)
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Ira0956    03.09.2019, 14:47
Оценка:  0
Ira0956
Да ведь отменили только уголовную неприкосновенность, а политическая неприкосновенность осталась.
Предаторр    03.09.2019, 14:42
Оценка:  -1
Предаторр
"Не переключайтесь"...Похоже Зе решил прокосить под своего любовника из России Андрея Малахова.С которым его связывает многолетняя мужская орально-анальная"дружба" ;.)))))
asfd0    03.09.2019, 14:46
Оценка:  0
asfd0
И чё?
ВосставшийИзБана    03.09.2019, 14:34
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Мы уже увидели, что это кодло делает невозможное. Я раньше считал невозможным избрание неграмотного фигляра президентом.
farfalle    03.09.2019, 14:44
Оценка:  +1
farfalle
А у вас все 25 лет клоуны правят страной))
Операторська    03.09.2019, 14:22
Оценка:  +3
Операторська
коли підуть судді?
Peyot    03.09.2019, 14:21
Оценка:  -4
Peyot
цифровой концлагерь чтоли? 1083? да мы в курсе что в лучших традициях кремля хотите устроить тут самодержавие...
ВосставшийИзБана    03.09.2019, 14:33
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Ну да. Регистрации IMEI нет ни в одном государстве. А если к этому добавить продажу земли - то это вообще катастрофа.
asfd0    03.09.2019, 14:48
Оценка:  0
asfd0
Эй вы, два дебила хватит умничать, тошнит от вас.
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