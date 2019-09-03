Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Закон о праве Зе назначать главу ГБР и НАБУ отправили в КСУ

Комментариев: 1
За постановление проголосовали почти все фракции, кроме ОПЗЖ и "Голоса".
Зеленский должен дождаться вывода КСУ по ГБР и НАБУ
Зеленский должен дождаться вывода КСУ по ГБР и НАБУ
УНИАН

Читай также: "Двойные стандарты": Разумков не видит повода оспаривать отмену неприкосновенности

Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд законопроект президента Владимира Зеленского, закрепляющий за ним полномочия назначать глав НАБУ и ГБР.

"За" проголосовали 282 нардепа. "Слуги народа" дали 248 голосов, ОПЗЖ - 0 голосов, внефракционные - 28 голосов, Евросолидарность - 20 голосов, "Батькивщина" - 20 голосов, группа "За будущее" - 20 голосов, "Голос" - 1 голос за и 1 голос против. Большинство депутатов Вакарчука, включая его, воздержались.

Читай также: "Закажем депутатов" и "ОККО" Шуфрича: Отмена иммунитета взорвала соцсети

Так, Зеленский в проекте закона предлагает закрепить за президентом полномочия создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, а также назначать и увольнять руководителей НАБУ и Госбюро расследований.

Отметим, согласно действующему законодательству, руководство данных правоохранительных органов назначает Верховная рада Украины.

Ранее в ОПЗЖ грозились обжаловать отмену неприкосновенности в Конституционном суде.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Рада, депутаты, Зеленский, ГБР, НАБУ, КСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Операторська    03.09.2019, 14:30
Оценка:  -1
Операторська
а якщо замість дуже чесного презедента виберуть типу янека, то тоді що?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь