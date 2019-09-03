Возвращение “Свободы слова”: появились фото новой студии Шустера

Савик Шустер снова вернулся в профессиональную журналистику.

Известный журналист Савик Шустер вскоре снова запускает свой проект на телеканале Украина. Первый выпуск обновленного политического ток-шоу “Свобода слова” выйдет в эфир уже 6 сентября.

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Журналистка Соня Кошкина поделилась несколькими фотографиями новой студии шоу Шустера. Фото появились на ее Telegram-канале.

Шустер обновил дизайн студии. Она выдержана в голубых тонах. На фото видно работников, которые еще доделывают работу на съемочной площадке.

Савик Шустер t.me/sonyakoshkina

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На одной из фотографий запечатлен и сам Савик Шустер. Он выглядит довольно занятым. Еще бы, к премьере обновленной “Свободы слова” осталось всего каких-то три дня.

Напомним, Шустер возвращается на ТВ. Новая программа Савика Шустера будет выходить еженедельно в пятницу вечером на телеканале Украина.

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