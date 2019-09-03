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Возвращение “Свободы слова”: появились фото новой студии Шустера

Комментариев: 7
Савик Шустер снова вернулся в профессиональную журналистику.
Новая студия Шустера
Новая студия Шустера
t.me/sonyakoshkina

Известный журналист Савик Шустер вскоре снова запускает свой проект на телеканале Украина. Первый выпуск обновленного политического ток-шоу “Свобода слова” выйдет в эфир уже 6 сентября.

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Журналистка Соня Кошкина поделилась несколькими фотографиями новой студии шоу Шустера. Фото появились на ее Telegram-канале.

Шустер обновил дизайн студии. Она выдержана в голубых тонах. На фото видно работников, которые еще доделывают работу на съемочной площадке.

Савик Шустер
Савик Шустер
t.me/sonyakoshkina

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На одной из фотографий запечатлен и сам Савик Шустер. Он выглядит довольно занятым. Еще бы, к премьере обновленной “Свободы слова” осталось всего каких-то три дня. 

Напомним, Шустер возвращается на ТВ. Новая программа Савика Шустера будет выходить еженедельно в пятницу вечером на телеканале Украина.

 

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Теги: Шустер, Свобода слова, программа, премьера, студия
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Комментариев (8)
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КимЧенПых    03.09.2019, 15:52
Оценка:  -2
КимЧенПых
а вот сейчас у Пэдро бомбануло
Letohradek    03.09.2019, 15:58
Оценка:  0
Letohradek
Пэдро, это кто? Новая кличка квартального барана? И почему у него бомбануло?
КимЧенПых    03.09.2019, 16:03
Оценка:  -2
КимЧенПых
это твой работодатель
Letohradek    03.09.2019, 16:08
Оценка:  0
Letohradek
Я всегда был против недалекого клоуна, а работаю самостоятельно, без работодателей
hope55    03.09.2019, 15:31
Оценка:  -1
hope55
красиво
asfd0    03.09.2019, 15:29
Оценка:  -1
asfd0
Класс , Савик ждём с нетерпением жесткого мочилова петюни - хряка !!!
T-REX2    03.09.2019, 15:31
Оценка:  0
T-REX2
Даааа,хряк будет недоволен
Letohradek    03.09.2019, 15:40
Оценка:  -2
Letohradek
Многие ждут мочилова недалекого Зэ Порошенко в прошлом!
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