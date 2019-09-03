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На границе со Словакией задержали 24 нелегала из Азии

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Пограничники применили оружие при задержании нарушителей.
В Словакию пытались добраться граждане Бангладеш, Вьетнама, Шри-Ланки и Афганистана
В Словакию пытались добраться граждане Бангладеш, Вьетнама, Шри-Ланки и Афганистана
dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали большую группу нелегальных мигрантов, которых пытались вне пунктов пропуска переправить в Словакию. 

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Так, 3 сентября, в 7:00, недалеко от населенного пункта Большой Березный пограничный наряд обнаружил 10 иностранцев азиатской внешности, которые скрывались в лесу.

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Правонарушителей задержали и доложили в отдел пограничной службы. Группа реагирования задержала другую часть иностранцев. Еще 14 азиатов находились неподалеку от места обнаружения предыдущих десяти. Всего было задержано 12 граждан Бангладеш, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.

Во время задержания трое сопровождающих незаконных мигрантов лиц не выполнили законные требования пограничного наряда и вместе с отдельными “путешественниками“ пытались сопротивляться и совершали провокационные действия. Таким образом они попытались помешать действиям пограничников по задержанию правонарушителей. Чтобы не допустить незаконные действия пограничники применили оружие.

Сейчас продолжаются поисковые мероприятия. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность относительно возможного пребывания остальных нелегалов, а также разыскивают лиц, которые переправляли азиатов через государственную границу.

Как сообщалось 12 июня, “студенты“ из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке под Киевом.

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Теги: ГПСУ, граница, нелегалы
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Комментариев (1)
Ira0956    03.09.2019, 15:53
Оценка:  0
Ira0956
Белоруссия «наглухо» закрыла границу с Украиной, — Лукашенко
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