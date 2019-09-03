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В Раде анонсировали снятие неприкосновенности с Зеленского

Комментариев: 3
Названы сроки снятия неприкосновенности с президента.
Стефанчук ответил, когда снимут иммунитет с президента
Стефанчук ответил, когда снимут иммунитет с президента
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук анонсировал снятие неприкосновенности с президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в кулуарах Верховной Рады сегодня, 3 сентября.

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С вопросом иммунитетом президента в парламенте решили не оттягивать. Его планируют снять сразу же после отмены депутатской неприкосновенности. По словам политика, законопроект о снятии неприкосновенности с президента будет внесен в Верховную Раду на следующей неделе.

Буквально на следующей неделе одним из первых законопроектов мы вносим проект об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлечения к ответственности президента Украины, - заявил Стефанчук.

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Напомним, депутаты отменили свою неприкосновенность - с 2020 года. Нардепы приняли изменения в Конституцию о снятии уголовной неприкосновенности с парламентариев.

 

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Теги: Стефанчук, неприкосновенность, Зеленский, ВР
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Комментариев (3)
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Ira0956    03.09.2019, 15:52
Оценка:  +1
Ira0956
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dimasvetik    03.09.2019, 15:43
Оценка:  -1
dimasvetik
Слава Украине!!!
ПНХ    03.09.2019, 16:06
Оценка:  0
ПНХ
соси хyй!
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