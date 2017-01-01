В Раде приняли присягу еще 6 новых депутатов

Новые депутаты заместили коллег, ушедших в правительство.

Еще шесть депутатов Верховной Рады Украины приняли присягу и вступили в должность. Об этом сообщил с парламентской трибуны спикер Дмитрий Разумков.

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Новоиспеченные избранники народа пополнили ряды двух фракций: Сергей Ларин вошел в состав “Оппозиционной платформы“ - за жизнь!“, а депутаты Юлия Гришина, Иван Калаур, Анатолий Остапенко, Ольга Руденко и Татьяна Цыба присоединились к “Слуге народа“.

Таким образом, представители президентской фракции, изначально оказавшиеся в непроходной части партийного списка, просто заполнили депутатские места, которые освободились после перехода некоторых своих сопартийцев-депутатов на работу в новое правительство.

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Прямую трансляцию заседания Верховной Рады можно посмотреть здесь.

Напомним, журналисты узнали, сколько стоит депутатский значок. Цена одного значка стоит в 15 раз дороже, чем серебро, из которого сделано.



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