Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нидерланды просят Украину не передавать Цемаха России

Комментариев: 4
Цемах стал препятствием для обмена военнопленными между Киевом и Москвой.
Голландия рассматривает Цемаха как “подозреваемого“ по делу MH17
Голландия рассматривает Цемаха как “подозреваемого“ по делу MH17
скриншот

Государственная прокуратура Нидерландов обратилась к Украине с просьбой предотвратить передачу в Россию нового подозреваемого в расследовании дела MH17 Владимира Цемаха.

Об этом сообщает Handelsblad, передает 112 Украина.

Читай также: В Москве по делу экс-министра РФ арестовали “гостью“ из ОРДЛО

По словам главного офицера Объединенной следственной группы, расследующей катастрофу Boeing 777 в Донецкой области,  Фреда Вестербеке, очень важно, чтобы командующий сепаратистами Владимир Цемах оставался доступным для допроса.

Как сообщает нидерландское издание, следователь, расследующий катастрофу MH17, в прошлую пятницу направил письмо в прокуратуру Украины. В этом письме он сообщает, что на основании недавно появившейся информации Голландия рассматривает Цемаха как “подозреваемого“. При этом следователь отмечает, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами.

Читай также: “Нужно оформить документы”: В Кремле прокомментировали обмен пленными

Издание напоминает, что российские и украинские СМИ сообщали о том, что Цемах стал препятствием для обмена военнопленными между Киевом и Москвой, переговоры о которых  продолжались в течение нескольких недель. Главарь боевиков, который имеет украинское гражданство, командовал системой ПВО в Снежном. Именно здесь была запущена роковая ракета из установки “Бук“ 17 июля 2014 года. Прошлого июня украинские спецслужбы схватили Цемаха на подконтрольной российским силам территории. Видео за 2015 год свидетельствует, что он был причастен к транспортировке системы “Бук“ из России.

Как сообщалось 30 августа, Путин требует выдачи подозреваемого по делу МН17 Цемаха.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: MH17, Россия, Голландия, Нидерланды, обмен пленными, Цемах
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
КимЧенПых    03.09.2019, 15:54
Оценка:  +6
КимЧенПых
Ха. сами голосовали чтобы рашка вернулась в ПАСЕ наплевав на своих граждан-родственников погибших. а тут внезапно вспомнили.
Ira0956    03.09.2019, 15:53
Оценка:  -7
Ira0956
Белоруссия «наглухо» закрыла границу с Украиной, — Лукашенко
Хитрый-Лис    03.09.2019, 16:13
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
При этом открыла свободный доступ ИХТАМ НЕТ Так что скоро БЕларусь будит писаться с двумя буквами СС или писяться
asfd0    03.09.2019, 15:47
Оценка:  -7
asfd0
Ну если нидерланды готовы подкрепить свою просьбу финансово то с украиной всегда можно договориться ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь