Нидерланды просят Украину не передавать Цемаха России

Цемах стал препятствием для обмена военнопленными между Киевом и Москвой.

Государственная прокуратура Нидерландов обратилась к Украине с просьбой предотвратить передачу в Россию нового подозреваемого в расследовании дела MH17 Владимира Цемаха.

Об этом сообщает Handelsblad, передает 112 Украина.

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По словам главного офицера Объединенной следственной группы, расследующей катастрофу Boeing 777 в Донецкой области, Фреда Вестербеке, очень важно, чтобы командующий сепаратистами Владимир Цемах оставался доступным для допроса.

Как сообщает нидерландское издание, следователь, расследующий катастрофу MH17, в прошлую пятницу направил письмо в прокуратуру Украины. В этом письме он сообщает, что на основании недавно появившейся информации Голландия рассматривает Цемаха как “подозреваемого“. При этом следователь отмечает, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами.

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Издание напоминает, что российские и украинские СМИ сообщали о том, что Цемах стал препятствием для обмена военнопленными между Киевом и Москвой, переговоры о которых продолжались в течение нескольких недель. Главарь боевиков, который имеет украинское гражданство, командовал системой ПВО в Снежном. Именно здесь была запущена роковая ракета из установки “Бук“ 17 июля 2014 года. Прошлого июня украинские спецслужбы схватили Цемаха на подконтрольной российским силам территории. Видео за 2015 год свидетельствует, что он был причастен к транспортировке системы “Бук“ из России.

Как сообщалось 30 августа, Путин требует выдачи подозреваемого по делу МН17 Цемаха.

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