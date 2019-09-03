Порошенко не явился на допрос в ГБР

Ситуацию прокомментировал адвокат политика.

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на очередной допрос в Государственное бюро расследований. Об этом на своем Telegram-канале сообщил директор ГБР Роман Труба.

Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале, - написал Труба.

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Между тем, адвокат Порошенко Игорь Головань накануне допроса сообщил журналистам, что его подзащитный не приедет на допрос в 14:00 потому, что это разгар рабочего дня и ему нужно быть в Верховной Раде. Также адвокат заявил, что подал заявление в Госбюро расследований касательно причин неявки Порошенко на допрос, передает УНН.

Почему Петр Алексеевич сейчас не появится - потому что вы знаете события в парламенте. Мы считаем это важной причиной. Я думаю, следствие с нами согласится. Опять же, посмотрим, согласится или нет. Я обратился с соответствующим заявлением к следователю, - сказал Головань.

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Директор ГБР Роман Труба пообещал, что Порошенко направят повторную повестку на допрос. Он уверен, что подобную аргументацию теперь “использовать, как клише для следующих неявок на следственные действия в ГБР“.

Сам Порошенко ситуацию с неявкой на допрос в бюро не комментирует.

Напомним, Порошенко сегодня снова должны были допросить в ГБР. Пятый президент должен был явиться на очередной допрос.

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