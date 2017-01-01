Конфуз в Раде: Стефанчук геройски "спас" стул Разумкова

Сразу после голосования за отмену неприкосновенности спикер обронил свой стул.

В Раде случился конфуз со стулом Разумкова Facebook Яна Доброносова

Читай также: Закон о праве Зе назначать главу ГБР и НАБУ отправили в КСУ

Со спикером ВР Дмитрием Разумковым случился конфуз в Раде. Он опрокинул стул, когда потянулся к микрофону после того, как нардепы проголосовали за снятие неприкосновенности, пишет Обозреватель.

Кадры в Раде снял фотограф Ян Доброносов. Снимок он опубликовал на странице в Facebook с подписью "команда".

Читай также: "Не переключайтесь!": Зе пообещал украинцам еще больше "невозможного"

На помощь Разумкова бросился первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Он успел ловко подхватить стул при падении, пока депутаты аплодировали собственному решению.

В соцсетях уже шутят, что Стефанчук сделал это специально, так как сам хочет занять место спикера.

Напомним, ранее в Раде анонсировали снятие неприкосновенности с Владимира Зеленского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram