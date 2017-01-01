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Конфуз в Раде: Стефанчук геройски "спас" стул Разумкова

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Сразу после голосования за отмену неприкосновенности спикер обронил свой стул.
В Раде случился конфуз со стулом Разумкова
В Раде случился конфуз со стулом Разумкова
Facebook Яна Доброносова

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Со спикером ВР Дмитрием Разумковым случился конфуз в Раде. Он опрокинул стул, когда потянулся к микрофону после того, как нардепы проголосовали за снятие неприкосновенности, пишет Обозреватель.

Кадры в Раде снял фотограф Ян Доброносов. Снимок он опубликовал на странице в Facebook с подписью "команда".

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На помощь Разумкова бросился первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Он успел ловко подхватить стул при падении, пока депутаты аплодировали собственному решению.

В соцсетях уже шутят, что Стефанчук сделал это специально, так как сам хочет занять место спикера. 

Напомним, ранее в Раде анонсировали снятие неприкосновенности с Владимира Зеленского.

 

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Теги: Рада, депутаты, Стефанчук, Разумков, конфуз, стул
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