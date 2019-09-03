Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность: что изменилось?

Народных депутатов теперь легче привлечь за уголовные преступления, но ответственности за принятые законы они по-прежнему не несут.

3 сентября депутаты Верховной Рады приняли поправки к Конституции Украины в части регулирования депутатской неприкосновенности. За данный закон проголосовало более чем достаточное количество народных избранников – 373, пишет Апостроф.

Читай также: В Раде анонсировали снятие неприкосновенности с Зеленского

И президентом Владимиром Зеленским, и главой партии “Слуга народа“ Дмитрием Разумковым, и рядовыми депутатами одноименной парламентской фракции эти поправки к основному закону преподносились как “снятие депутатской неприкосновенности“. Однако была ли действительно снята неприкосновенность после принятия соответствующего закона?

Во вторник 3 сентября народные депутаты изменили 80-ю статью Конституции, в рамках которой депутаты освобождались от какой-либо юридической ответственности за результаты своего голосования и за свои высказывания в стенах парламента (кроме ответственности за оскорбительные и клеветнические высказывания). Также народных избранников нельзя было задержать, арестовать и привлечь к уголовной ответственности за любые преступления, не получив предварительно согласие Верховной Рады.

Читай также: “Не переключайтесь!“: Зе пообещал украинцам еще больше “невозможного“

Сегодняшнее голосование отменило именно этот последний пункт, сделав депутатов доступными для уголовного преследования за обычные криминальные преступления. При этом защита от ответственности за результаты голосования в парламенте и за высказывания в рамках своих депутатских полномочий осталась.

Таким образом, если до сегодняшнего дня для привлечения депутата к уголовной ответственности правоохранительным органам приходилось просить Верховную Раду лишить иммунитета конкретного парламентария (что было крайне сложно и редко удавалось), то теперь за свои преступления народные депутаты будут привлекаться к уголовной и административной ответственности на тех же основаниях, что и рядовые украинцы. Правда, чтобы это стало возможным, Верховной Раде еще придется внести некоторые поправки в Уголовный кодекс и в специальный закон, регулирующий статус народного депутата Украины.

Напомним, фракция “Оппозиционная платформа - “За жизнь!“ уже пообещала обжаловать отмену депутатской неприкосновенности в Конституционном Суде. Оппозиционеры боятся начала политических репрессий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

