В киевском ресторане подрались депутаты

Нардеп прошлого созыва подрался с новоизбранным парламентарием.

У Алексеева в больнице диагностировали перелом ребра и ушибы головы и туловища Сергей Алексеев/Facebook

В Киеве подрались депутаты. Как стало известно, ссора возникла между нардепом 8-го созыва из фракции “Батькивщина“ и депутатом 9-го созыва из фракции “Европейская солидарность“ в ресторане на Днепровском спуске.

Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

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Как рассказал собеседник агентства, между нардепом 8-го созыва из фракции “Батькивщина“ Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва от фракции “Европейская солидарность“ Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку. На место вызвали полицию, однако нардепы от объяснений отказались.

В то же время известно, что Алексеев обратился в больницу, где был констатирован перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщалось 31 августа, поругавшийся с Зеленским чиновник устроил в Борисполе драку с переселенцем.

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