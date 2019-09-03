Порошенко объяснил, почему его не было в ГБР
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Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады прокомментировал "Стране" ситуацию с допросом в Госбюро расследований, на который экс-президент сегодня не явился, пишет издание.
Его вызывали по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решения главы одной из местных РГА в Николаевской области.
"Езжайте в ГБР, там и спросите", - заявил Порошенко. "Я сейчас работал в Верховной Раде. И на сегодняшний день, особенно после решения Рады о начале переподчинения ГБР президенту есть подтверждение, что ГБР создано неконституционно", - добавил он.
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"И оно имеет все признаки политических преследований", - заявил Порошенко и ушел.
Напомним, Петр Порошенко должен был прийти в Госбюро расследований сегодня сначала на 10 часов утра, потом на 14:00. Но оба раза он на допрос не явился - политик находился в парламенте.
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