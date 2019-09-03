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Порошенко объяснил, почему его не было в ГБР

Комментариев: 6
Экс-президент работал в Раде и, кроме того, считает ГБР незаконным.
Порошенко объяснил свое отсутствие в ГБР
Порошенко объяснил свое отсутствие в ГБР
Facebook Петра Порошенко

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Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады прокомментировал "Стране" ситуацию с допросом в Госбюро расследований, на который экс-президент сегодня не явился, пишет издание.

Его вызывали по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решения главы одной из местных РГА в Николаевской области.

"Езжайте в ГБР, там и спросите", - заявил Порошенко. "Я сейчас работал в Верховной Раде. И на сегодняшний день, особенно после решения Рады о начале переподчинения ГБР президенту есть подтверждение, что ГБР создано неконституционно", - добавил он.

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"И оно имеет все признаки политических преследований", - заявил Порошенко и ушел. 

Напомним, Петр Порошенко должен был прийти в Госбюро расследований сегодня сначала на 10 часов утра, потом на 14:00. Но оба раза он на допрос не явился - политик находился в парламенте.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, допрос, Рада, работа
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Комментариев (6)
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КимЧенПых    03.09.2019, 17:25
Оценка:  0
КимЧенПых
Хряк просто зассал
shk67    03.09.2019, 16:51
Оценка:  +2
shk67
Хряко зассало:
Датышо    03.09.2019, 16:51
Оценка:  +3
Датышо
Вы только вдумайтесь: 12.11.2015 порошенко (как гарант конституции и законности) подписал закон про державне бюро розслідуваннь, а теперь этот бывший гидрант проституции кукарекает что ДБР(гбр) незаконно...
Peyot    03.09.2019, 16:28
Оценка:  -6
Peyot
Порох прекрасно понмает что его 25% - это думающие активные решительные и готовые воевать за правду люди. А 73% - это диванное быдло которое только с теликом может поспорить а потом набухаться и спать... Потому на херу он вертел всю эту зеленую нечесть как только они оступятся поедут в Ростов!
shk67    03.09.2019, 16:54
Оценка:  +2
shk67
Ты дебил? Че хряк НАДЕЛАЛ а Украине за 5 лет? Бабла накосил себе и чурке ахметычу?
shk67    03.09.2019, 16:57
Оценка:  +1
shk67
Та по славянским традициям на кол посадить, но на тонененький, дня на три-четыре растянуть.
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